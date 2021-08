A Pluris Investments, do empresário Mário Ferreira, conseguiu comprar mais de 97% das ações disponíveis no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) obrigatória lançada sobre a Media Capital.

Assim, o empresário reforça a sua participação na Media Capital que passa dos 30,22% para os 35,38%. Feitas as contas, uma vez que a contrapartida fixada era de 0,7395 euros por ação, Mário Ferreira pagou 3,2 milhões de euros por mais 5,16% da dona da TVI.

Os resultados da OPA divulgados esta quinta-feira mostram então que, dos 5,31% que eram alvo da oferta, Mário Ferreira conseguiu adquirir 5,16%.

Recorde-se que esta OPA era obrigatória depois de a CMVM ter concluído que houve concertação entre a Pluris e a Prisa.

Mário Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Pluris Investments, já reagiu a este aumento de participação, garantindo que “este é um momento marcante e importante para a Media Capital e para os seus acionistas". "Após a autorização da ERC, concedida há dois meses, fica agora definitivamente estabilizada a estrutura acionista da empresa, após um longo, minucioso e exigente processo regulatório”, acrescentou.

Em comunicado, o responsável avança ainda que “é agora tempo de olhar em frente para que, com tranquilidade, todos os stakeholders do Grupo Media Capital se foquem no desenvolvimento da empresa, numa altura em que o setor dos media sofre profundas transformações em todo o mundo”.

Aos acionistas, colaboradores e públicos dos vários órgãos de comunicação do Grupo Media Capital, Mário Ferreira deixa uma garantia: “podem contar com a forte ambição e o empenho diligente da Pluris no desenvolvimento de um projeto pluralista, livre, diversificado e inovador que prestigia o setor e o país”.

* Notícia atualizada às 19h15 com declarações de Mário Ferreira