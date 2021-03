Portugal tem somado galardões ano após ano e esta terça-feira são conhecidas as nomeações para a edição europeia dos World Travel Awards (WTA) de 2021. O que se sabe sobre os chamados Óscares do Turismo? Depois das declarações de Elidérico Viegas, fundador e até ontem presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, empresários do setor, que pediram o anonimato, indicaram ao i que estes prémios em particular são negociados ao longo de todo o processo de apuramento. Viegas, que mantém as afirmações e fala de ausência de solidariedade por parte da associação na hora da saída da AHETA, não se referia a prémios em concreto, mas resumiu o sistema numa entrevista ao i: “São eleições feitas por entidades privadas que se regem por princípios económicos, de rentabilidade económica e, como tal, pagamos e ficamos no lugar que queremos.” Questionado ontem pelo i, o Turismo de Portugal indicou que não faz comentários. sobre os prémios.

O site dos World Travel Awards, marca de uma empresa sediada em Londres e que não tem relatórios de atividades públicos, nada refere sobre compra de lugares – que já tinha motivado dúvidas no passado. Apresenta no entanto as ‘fees’ (taxas) a pagar para se ser nomeado, o custo dos troféus e preços especiais para os vencedores publicarem artigos num site de notícias do meio.

Como se é nomeado Nas edições regionais, como é o caso da europeia, os participantes pagam para se inscrever como nomeados, podendo ser aceites ou vetados. Depois, são eleitos por votação, em que qualquer pessoa pode participar, basta registar-se no site dos prémios. Votos de profissionais do ramo valem por dois.

São os vencedores das competições europeias que passam para os galardões a nível mundial, que Portugal também tem vindo a arrecadar. Aqui, o voto é mais uma vez aberto ao público e promovido pelos nomeados, mas não é divulgada uma contabilidade dos votos rececionados em cada edição nem existe uma supervisão pública do processo. Os WTA, lê-se no site, reservam-se ao direito de aceitar os votos e a empresa garante que são “internamente auditados para assegurar a validade de cada voto individual”.

Quando se diz então que Portugal conquistou x nomeações, uma parte terá sido custeada pelas entidades em causa. No site dos World Travel Awards pode ler-se que os vencedores do ano anterior em cada categoria e dois vice-campeões ficam automaticamente nomeados, mas os restantes têm de pagar a inscrição.

Portugal, que tem somado vitórias, vai somando assim ano após ano mais nomeações automáticas. Na edição de 2021, de que deverão ser conhecidas esta terça-feira as short-list de nomeados, já há assim uma centena de nomeações à partida, entre as entidades, empresas e autarquias que no ano passado arrecadaram os Óscares europeus do turismo ou ficaram no pódio.

São 101 nomeações à partida nas diferentes categorias da competição europeia dos World Travel Awards, que não param também de aumentar. A TAP, por exemplo, está automaticamente nomeada em seis categorias, incluindo melhor linha aérea da Europa (título que no ano passado foi ganho pela Lufthansa), melhor classe executiva e melhor classe económica (não está nomeada automaticamente na categoria de primeira classe). É ainda nomeada na categoria de melhor companhia europeia com voos para a África e América do Sul, os títulos que arrecadou no ano passado e a UP, que também venceu no ano passado, volta a estar nomeada para melhor revista de bordo.

Portugal volta a estar nomeado como melhor destino europeu, prémio que arrecada há quatro anos consecutivos. E o mesmo acontece com outras entradas. Por exemplo, no ano passado os Passadiços do Paiva foram a melhor atração turística de aventura e voltam a estar automaticamente nomeados nesta categoria. Entre os vice-campeões nesta categoria aparecem ainda as portuguesas Fragas de São Simão, no concelho de Figueiró dos Vinhos, que este ano também não tiveram de pagar para se inscrever.

