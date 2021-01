Fomos mandados para casa sem saber quando voltaríamos. Estive em casa entre março e setembro de 2020 e a previsão era de que somente voltaríamos ao nosso quotidiano em 2021”, começa por explicar Inês Sousa, de 25 anos, natural de Samora Correia, no distrito de Santarém. Após meses de trabalho no Aeroporto de Lisboa, viveu os dois primeiros confinamentos portugueses e rumou ao Reino Unido. “Cansei-me e decidi mudar de vida”, confessa. Neste momento, vive o segundo de três confinamentos decretados pelo Governo de Boris Johnson.

Um salto de fé A jovem de Samora Correia é um dos 165 mil portugueses, de acordo com os dados mais recentes do Observatório da Emigração, que vivem em Inglaterra.

Licenciada em Jornalismo pela Escola Superior de Comunicação Social, começou a trabalhar no El Corte Inglês, em Lisboa, em julho de 2018, e saiu da cadeia de lojas espanhola em abril do ano seguinte, quando tinha poupado dinheiro suficiente para tirar um curso de Inglês no New College Group, em Manchester. Ambicionava tornar-se hospedeira de bordo e o domínio da língua inglesa parecia-lhe fundamental para cumprir esse objetivo. De Manchester, partiu para a ilha de Guernsey, no Canal da Mancha, trabalhando no St. Pierre Park Hotel, Spa & Golf Resort.

