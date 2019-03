O número de inquéritos-crime por abandono e maus tratos a animais de companhia registou um aumento de 20,6% em 2018 em relação a 2017 na Comarca de Lisboa.

Segundo a agência Lusa, as estatísticas do Ministério Público revelam que, só ano passado, em matéria de crime contra animais de companhia, entraram 532 processos-crime – 198 por abandono de animais e 334 por maus tratos.

Em 2017, tinham dado entrada um total de 441 processos-crime.

O MP justifica estes números com o aumento de ações de sensibilização e fiscalização, mas também com o facto de a sociedade estar mais preocupada no que diz respeito à criminalização destes atos.

Os dados do MP revelam ainda que, em 2018, as acusações deduzidas por crimes contra animais de companhia registaram um aumento significativo – relativamente ao abandono houve um aumento de um para 11 casos e, relativamente aos maus tratos, um aumento de quatro para sete casos.

Quanto às decisões proferidas em processos por crimes contra animais de companhia, os dados indicam que 44% dos processos entrados em 2018 resultaram em absolvições, contra 18% em 2017, escreve a agência Lusa.