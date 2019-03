Quais os principais perigos de os pais, enquanto almoçam ou jantam, entregarem um telemóvel a uma criança para ela se distrair com aplicações como o YouTube?

Hoje em dia, em qualquer lado onde se vá, vemos esta prática que, infelizmente, está muito instituída. Em vez de os vários membros da família, entre si, falarem e interagirem, aproveitando inclusive várias gerações presentes, e a riqueza do que cada um pode trazer para criar laços mais fortes, entregam os telemóveis ou tablets aos filhos, durante as refeições, para as crianças estarem ocupadas e não perturbarem os adultos. São práticas muito comuns mas, na minha opinião, levam a que as crianças cresçam de uma forma muito isolada e não saibam brincar ou interagir com outras crianças e/ou adultos (seus familiares). Aliás, o risco de, sem controlo de adultos, visualizarem aplicações no YouTube é, de facto, muito grande.

A visualização de conteúdos, mesmo que infantis, deve ser monitorizada por adultos?

Defendo que a visualização de conteúdos, mesmo que infantis, deve ser monitorizada por adultos e, ainda, também o tempo de exposição a esse tipo de distrações/entretenimentos deve ser limitado diariamente.

É um erro tentar distrair crianças com este tipo de aplicações?

Sim. Há outras distrações para as crianças que são muito mais adequadas às suas idades, por exemplo, legos, puzzles, leitura, pintura, música, passeios ao ar livre, visitas ao oceanário e/ou jardim zoológico ou a museus, idas a parques infantis, etc., dependendo da sua faixa etária, que lhes permitem dar largas à sua imaginação e ainda confrontá-las com as suas capacidades e/ou ajudá-las a promover e desenvolver as suas capacidades. Este tipo de aplicações, a meu ver, transforma as crianças em seres egoístas e apenas concentrados em si próprios. Vi um artigo de uma mãe que tem um filho de 13 anos totalmente adicto de videojogos e, em consequência, é a mãe que lhe vai dar as refeições à boca para que o filho não perca tempo nas refeições. Fiquei chocada com a notícia. São “monstros” que se criam e a família também é muito responsável.

Quais os conselhos que daria a um pai ou uma mãe para que resista a este tipo de tentação?

Os pais devem fomentar e promover a vivência das crianças ao ar livre, terem tempo para acompanhar o crescimento e o dia-a-dia dos filhos, terem tempo para brincar todos os dias, e pelo menos durante a semana, jantarem juntos, e nos fins de semana almoçarem e jantarem com as crianças. Hoje, aquilo a que se assiste, e vejo muito nos meus processos, é uma grande ausência de pais (mãe e pai) na vida diária das crianças, que são (mal) compensadas com essa ausência com a aquisição de telemóveis topo-de-gama, tablets, vivendo as crianças no “seu mundo”, totalmente alheadas da família. Aliás, o conceito de família, enquanto escola de vida e a primeira referência para uma criança, está muito longe do que era há alguns anos.

Conhece em Portugal casos em que crianças tenham sentido já na pele consequências negativas?

Com muita frequência somos confrontados, quem como eu só trabalha em direito de família, com casos de crianças que vivem com demasiados bens materiais mas sem a presença constante dos pais (mãe e pai) nas suas vidas. Costumo dizer que as crianças bem resolvidas serão adultos bem resolvidos, e que não darão problemas à sociedade; crianças problemáticas serão adultos problemáticos e com histórias de vida difíceis e que, muitas vezes, acabam por repetir os padrões e os comportamentos que vivenciaram em crianças (ou a que assistiram enquanto crianças).

A questão dos influencers no YouTube e do marketing direcionado, bem como a presença de crianças na publicidade, tanto na net como noutros canais, vieram criar novos desafios. Como temos lidado com eles?

Entendo que não estão nada protegidas, pelo contrário, há demasiada exposição das crianças a informações e a vivências que, mais tarde, se refletem na sua vida pessoal e com prejuízos também para a sua autoestima. Lembro, por exemplo, porque tenho conhecimento de causa, as crianças que entram e participam em telenovelas, com horários que não são compatíveis com a escola e que, em consequência, acabam por perder anos por reprovarem. Tive também conhecimento de que, ao contrário do que se passa em Portugal, por exemplo no Reino Unido, quando foram gravados os filmes do Harry Potter, só era possível fazê-lo em períodos de férias, permitindo, desta forma, que as crianças não reprovassem e não perdessem anos de escolaridade. São realidades bem diferentes.

Acha que se usam as crianças hoje em dia?

Quer na publicidade, quer no Instagram ou nas redes sociais, estamos a criar crianças que estão a ser usadas, muitas vezes pelo pai/mãe para retirarem (e muito, por vezes) vantagens patrimoniais dos seus próprios filhos. Recordo ainda outra notícia que terá sido publicada há dois ou três dias, no máximo, em que se refere que já começaram a aparecer crianças a pedir aos pais para as retirarem da internet e não as exporem tanto. É, sem dúvida, uma grande mudança, se efetivamente for verdade.