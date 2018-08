A direção nacional do PSD decidiu pôr em tribunal os candidatos do partido às últimas autárquicas que tenham ultrapassado os orçamentos previstos para as respetivas campanhas. O objetivo, adiantou ao i a secretaria-geral do PSD, é obrigá-los a responsabilizarem-se por despesas cujos montantes não tenham sido previamente autorizados pela direção nacional.

Para já, ainda só deu entrada na Justiça uma ação, apresentada anteontem no Tribunal de Castelo Branco e que visa imputar ao candidato do PSD à Câmara da Covilhã, Marco Baptista, despesas de 87.066 euros. Mas o partido admite que “outras situações estão a ser analisadas”, podendo vir a seguir o mesmo caminho. “O PSD responsabilizará apenas e só aqueles [candidatos] que, tendo provocado prejuízos significativos ao partido, não tenham salvaguardado o pagamento de despesas da campanha autárquica nem queiram assumir as suas responsabilidades”, explica a secretaria-geral, acrescentando que o PSD só irá assumir a despesa autárquica que tenha autorizado, “não a restante”.

É o que está em causa no processo contra Marco Baptista. Ao que o i apurou junto de fontes políticas locais, os cerca de 87 mil euros coincidem com “a diferença entre o que foi gasto e o que estava previsto ser gasto”. De acordo com as mesmas fontes, o objetivo de Rui Rio será, por um lado, “responsabilizar os candidatos que não tenham cumprido as regras de orçamentação das campanhas, que eram bastante claras”. Por outro lado, a direção social-democrata quer que o recurso a tribunal sirva como “medida pedagógica e exemplar” para que futuramente haja maior rigor nas contas.

