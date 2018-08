O social-democrata Carlos Carreiras faz duras críticas à direção de Rui Rio.

O ex-vice-presidente do partido lamenta, no artigo de opinião publicado na edição do i desta quarta-feira, que a direção do PSD só apareça para criticar os “anteriores dirigentes do PSD”, ou seja, os críticos da estratégia de Rui Rio.

“Onde anda o PSD, o seu líder e os seus vice-presidentes? Emigraram, já deitaram definitivamente a toalha ao tapete e apenas criticam e fazem oposição aos anteriores dirigentes do PSD?”, questiona o presidente da câmara de Cascais.

David Justino, vice-presidente do PSD, acusou os críticos, na última edição do SOL, de andarem “a servir de muleta ao governo”. O dirigente do PSD afirmou mesmo que “tem de haver alguma disciplina e, acima de tudo, algum bom senso”.

Rui Rio tem sido alvo de críticas internas devido à aproximação do PSD ao governo socialista. David Justino garante que quem anda a “facilitar a vida” ao governo são os opositores da atual direção.