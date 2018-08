O partido Iniciativa Liberal (IL) diz que Pedro Santana Lopes copiou temas do seu programa partidário.

Miguel Ferreira da Silva, presidente do IL, partido recém-formado, num comunicado, a que a agência Lusa teve acesso, questionou os motivos pelo qual Santana Lopes nunca orientou o partido no sentido dos novos movimentos europeus nos quais diz que se inspira e acusa-o de "vir dar cabo do liberalismo sem pensar que está a condenar o país a mais umas décadas de estatismo", tudo por causa de Rui Rio.

"Santana Lopes, por coincidência ou não, parece que foi copiar muitos temas do programa da Iniciativa Liberal, como a liberalização da segurança social ou da saúde - quando ainda há poucas semanas dizia que queria mais Estado na saúde", afirmou o presidente do IL.

Miguel Ferreira da Silva acrescenta ainda que se Santana Lopes quisesse renovação, apoiaria quem já a representa, ao invés de “criar outro partido".

Recorde-se que sábado foi avançada a notícia de que o novo partido de Pedro Santana Lopes se vai chamar Aliança e que a recolha de assinaturas para a sua construção formal arranca na próxima semana.