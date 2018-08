Esta sexta-feira, o tribunal terá dado razão a Bruno de Carvalho, tendo anulado a destituição de presidente do Sporting, avança a Sic Notícias.

Recorde-se que, depois da Mesa da Assembleia Geral ter recusado a candidatura de Bruno de Carvalho para as próximas eleições, o mesmo colocou várias providências cautelares contra várias decisões que considerava serem ilegais. Uma dessas mesmas providências cautelares dizia respeito à reunião no Altice Arena - a 23 de junho - que em várias declarações e posts do Facebook foi descrevendo como uma Assembleia Geral ilegal.

Bruno de Carvalho falará em breve à comunicação social.