Bruno de Carvalho: “Há de facto uma elite bafienta em Portugal. Por sorte ou por azar são quase todos do Sporting”

Bruno de Carvalho: “Há de facto uma elite bafienta em Portugal. Por sorte ou por azar são quase todos do Sporting”

Em entrevista ao SOL o ex-presidente do Sporting fala sobre as restantes candidaturas, os ataques a Alcochete, a solidão e o caso do cuspo.