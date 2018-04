Ao fim de uma semana em que a polémica em torno dos resultados dos concursos do programa de apoio às artes, cuja reformulação o secretário de Estado Miguel Honrado assumiu como uma das suas grandes bandeiras, Assunção Cristas chamou para uma reunião, que acontecerá já esta tarde, a Plataforma do Cinema, que tem contestado a atuação do governo na prometida revisão à Lei do Cinema – a outra grande pedra no sapato desta tutela, herdada do tempo de Jorge Barreto Xavier.

“O grupo parlamentar do CDS está também preparar iniciativas legislativas sobre o assunto”, disse Cristas ao i, sublinhando que “a cultura não pode ser uma área onde a direita está proibida de entrar”.

A polémica na revisão à Lei do Cinema vem sobretudo do artigo 14 do diploma que vem substituir o decreto-lei n.º 124/2013, que determina os procedimentos para a nomeação dos júris que avaliam as candidaturas aos apoios ao cinema e ao audiovisual, que em 2013 deixaram de ser escolhidos pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), substituído nessa função pela SECA, Secção Especializada do Cinema e do Audiovisual do Conselho Nacional de Cultura.

Leia mais na edição impressa do i desta segunda-feira