O presidente angolano lançou ontem um balde de gelo nas águas frias em que as relações entre Angola e Portugal se têm mantido nos últimos meses, principalmente desde que João Lourenço sucedeu a José Eduardo dos Santos na presidência do país. Tudo por causa do julgamento do ex-vice-presidente Manuel Vicente em Portugal, marcado para 22 de janeiro.

“Existe um acordo judiciário no quadro da CPLP que permite que este e outros processos a decorrer em Portugal possam ser transferidos para a jurisdição de Angola, esse pedido foi feito por Angola, mas Portugal, lamentavelmente, não satisfez o nosso pedido, alegando, não confiar na justiça angolana. Nós consideramos isso uma ofensa, não aceitamos este tipo de tratamento”, disse João Lourenço durante a entrevista coletiva que deu ontem em Luanda, para assinalar os 100 dias no poder.

Lourenço foi explícito nos termos, ou Lisboa decide enviar o processo para Angola, ou haverá retaliações. “A seu devido tempo Portugal tomará conhecimento das posições que Angola vai tomar. O que é preciso para que as relações entre Angola e Portugal voltem aos bons níveis do passado recente? Apenas um gesto, esse gesto é remeter o processo para Angola. É satisfazer o pedido de Angola para que o processo seja remetido para que as autoridades angolanas tratem do caso”.

