Já quanto à origem do nome Borratém, existem duas versões. Segundo o olisipógrafo Júlio de Castilho, “havia por ali um tanoeiro, que [...] deitava para dentro do poço arcos e aduelas das pipas, para amolecerem. Tudo isso era muito bom, mas o povo que ia lá buscar, para gastos ou para remédios, a mesma água salutar, via o tanque sempre obstruído, e todo maculado de borra e detritos; por isso murmurava dizendo: ‘Tem borra; ou borra tem’”. Um estudo mais recente citado pelo site Ruas de Lisboa com Alguma História defende porém que a palavra vem de “ber atten”, que significa em árabe “poço da figueira”.