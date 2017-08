“Mais cedo ou mais tarde, o terrorismo vai obrigar-nos a discutir a pena de morte”, é uma frase escrita pelo candidato do PSD à Câmara Municipal de Loures, André Ventura, em maio deste ano na sua coluna de opinião no Correio da Manhã, reagindo ao atentado em Manchester. Contactado pelo i sobre se mantém ou não esta posição Ventura esclarece que não é “particular entusiasta da pena de morte”, mas também não a diaboliza.

“Várias democracias avançadas a aplicam ou preveem na sua legislação”, afirma, dando os exemplos dos Estados Unidos da América e do Japão.

“Até o catecismo da Igreja Católica admite, em alguns casos, a pena de morte”, aponta o candidato, que estudou num seminário. “Não seria a minha solução preferida, mas compreendo. Aliás, os que geralmente nunca compreendem isto são os que acham muito bem que Anders Breivik tenha tirado a vida a 77 inocentes e viva numa espécie de suite, com internet e Playstation”, afirma, referindo-se ao norueguês que cometeu um atentado em 2011.

Ventura, que gerou polémica no início do verão devido a declarações polémicas sobre a etnia cigana em Loures, assinou também artigos que questionavam “a recuperabilidade dos criminosos”, incluindo os terroristas. E sobre isso também mostra pouco recuo. “Não lhe vou esconder aquilo que acho”, diz ao telefone, “temos de deixar cair o mito de que todos são ressocializáveis”.

E dá outros exemplos: “Muitos dos terroristas que estão presos voltariam a atacar se fossem colocados em liberdade hoje, assim como muitos pedófilos ou violadores”. Declarando-se “um defensor acérrimo da prisão perpétua periodicamente revista”, acrescenta.

Sobre as formas de ressocialização em meio prisional, Ventura diz que “o trabalho em prol da sociedade deve ser uma obrigação dos presos. Devem trabalhar em prol da comunidade que agrediram e cujos valores fundamentais colocaram em causa” e justifica porquê: “Por um lado, o processo de integração social acelera porque o trabalho promove disciplina, interação e consciência social” e por outro lado, há “uma compensação à sociedade”.

“Não sei porque se tem medo de falar disto. Já era assim na legislação brasileira, sob o governo do Partido dos Trabalhadores”, continua. “Se os incendiários deviam limpar as matas e ajudar à reflorestação das áreas ardidas? Podiam e deviam”, conclui o dirigente nacional do PSD.