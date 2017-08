O candidato do PSD à câmara de Loures desafiou Francisco Louçã para um debate na televisão. "Até pode escolher o canal. O dia e a hora. O país todo está a assistir! Vai aceitar o repto ou acobardar-se e ficar confortável na sua superioridade intelectual?", escreve, nas redes sociais, André Ventura.

O desafio do candidato do PSD surge depois de Francisco Louçã ter acusado o candidato social-democrata de racismo. "O debate de Loures surge porque um candidato com aquele jogo de cintura de comentador futebolístico pensa que pode insultar todas as pessoas", disse, no seu comentário na SIC, o ex-deputado.

O ex-deputado do Bloco de Esquerda considerou que as declarações de Ventura sobre a comunidade cigana revelaram "a percepção de alguns sectores da direita de que atacar as comunidades mais isoladas é útil em termos eleitorais ou, pelo menos, é útil para chamar a atenção".

O candidato do PSD a Loures não gostou de ter sido classificado como "comentador desportivo racista" e desafiou Francisco Louçã para um debate sobre "a segurança, as minorias e os subsídios".