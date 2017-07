Debby começou a investigar este fenómeno depois de receber e-mail de vários leitores da revista, que diziam que tinham orgasmos quando faziam elevações de pernas.

No livro ‘The Coregasm Workout’, Debby afirma que o clímax relacionado com o treino num ginásio resulta do trabalho realizado ao nível dos músculos abdominais.

Debby cita também uma teoria que defende que a intensidade de um exercício de ginásio pode levar a um orgasmo “mais forte do que aquele alcançado durante a masturbação”, refere o site Metro.

E como se alcança? Segundo Debby, quem vai ao ginásio deve fazer exercício até atingir um estado de fadiga. Ao chegar a este patamar, a pessoa deve continuar a treinar, mesmo depois de sentir os primeiros ‘espasmos’ de adrenalina. Só depois irá ‘chegar lá’.