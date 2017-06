Vital Moreira alerta que, perante a tragédia de Pedrógão Grande, “não basta chorar os mortos e lamentar as condições climáticas atípicas", mas “é preciso convencermo-nos de que deixámos criar uma floresta assassina”.

O constitucionalista afirma que “infelizmente em Portugal, nas últimas décadas escolhemos deixar invadir o país por eucaliptos, sem qualquer ordenamento. Enormes áreas estão ocupadas pela monocultura extensiva do eucalipto, pasto privilegiado para os fogos florestais”.

Para Vital Moreira, o “trágico incêndio florestal de em Pedrógão Grande, uma dessas manchas de monocultura do eucalipto, que reclamou várias dezenas de vidas, muitas delas apanhadas de surpresa dentro de automóveis em estradas no meio de pinheirais e eucaliptais, transformadas em fornos crematórios, testemunha o risco em que levianamente incorremos, em aras aos interesse da fileira da celulose”.

O ex-eurodeputado socialista defende, num texto que escreveu hoje no blogue Causa Nossa, que “além de responsabilizar os proprietários pela limpeza das suas matas e pela abertura e manutenção de caminhos e aceiros (…) é preciso encarar de vez o paiol de pólvora representada pela floresta que escolhemos ter. Se os interesses da celulose e o poder do seu lobby impedem a reversão da área eucaliptizada, ao menos que se reduzam os perigos da monocultura extensiva, obrigando a criar clareiras e barreiras à propagação dos fogos e, sobretudo, a diversificar as plantações florestais de pinheiro bravo e de eucalipto com espécies menos vulneráveis aos fogos, como os sobreiros e os carvalhos”.