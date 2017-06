António Costa defendeu que Manuel dos Santos deve ser expulso do partido.

A polémica rebentou quando o eurodeputado chamou «cigana» a Luísa Salgueiro, deputada do PS. “Luísa Salgueiro, dita a cigana e não é só pelo aspeto, paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas”, escreveu Manuel dos Santos no Twitter.

Costa defendeu que o eurodeputado “tornou-se uma vergonha para o PS” e deve ser afastado por “preconceitos racistas”.

Carlos Zorrinho, presidente da delegação do PS no Parlamento Europeu, também considerou “lamentáveis” as declarações do eurodeputado socialista. “O teor das acusações pessoais será analisada internamente. Como cidadão e socialista as referências étnicas feitas chocam-me profundamente. Como me chocariam se fossem feitas por qualquer outro socialista. São lamentáveis”, afirma Carlos Zorrinho.

A afirmação feita por Manuel dos Santos foi já condenada por várias socialistas. O deputado e líder do PS/Porto Tiago Barbosa Ribeiro escreveu, nas redes sociais, que Manuel dos santos “é uma vergonha para os socialistas”

“Misoginia, racismo e xenofobia. Poucas pessoas conseguiriam tanto em tão pouco, mas é mais uma triste conquista deste eurodeputado eleito nas listas do PS. É uma vergonha para os socialistas. Tem de deixar de o ser”, afirmou Barbosa Ribeiro.

A deputada socialista Isabel Moreira também defendeu que Manuel dos santos deve ser expulso do partido. “Sexismo e ciganofobia por parte de um eurodeputado socialista. Tolerância zero. O PS não pode deixar passar isto em branco. Não pode”, afirmou.