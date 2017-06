O porta-voz do PS, João Galamba, afirma que o PSD “está transformado num partido estruturalmente aldrabão”.

O deputado socialista respondeu hoje, na sua página do facebook, às acusações feitas pelos sociais-democratas ao governo. O líder parlamentar do PSD acusou o governo, na Assembleia da República, de ter feito "um corte brutal no investimento público no Serviço Nacional de Saúde”.

Luís Montenegro disse, numa interpelação ao governo sobre políticas de saúde, esta quarta-feira, que a esquerda, que "outrora se fingia preocupada com o SNS", é "cúmplice da agonia para que caminha" o sector da saúde.

Em resposta, João Galamba acusa o PSD de “desespero mentiroso” e de estar “transformado num partido estruturalmente aldrabão”.