Liberdade de não agradar a todos. Liberdade de escolher onde ir. Liberdade de não ser perfeito. Liberdade de falhar. Liberdade de gostar. Liberdade de sonhar. Liberdade de expressar opiniões diferentes. Liberdade de mudar de ideias. Liberdade de ser quem realmente somos. Liberdade de votar. Liberdade de explorar novos caminhos. Liberdade de rir alto. Liberdade de chorar sem vergonha. Liberdade de aprender com os erros. Liberdade de questionar o status quo. Liberdade de defender as nossas crenças. Liberdade de celebrar vitórias. Liberdade de defender os nossos amigos. Liberdade de não querer estar. Liberdade de dizer não. Liberdade de aceitar a diversidade. Liberdade de recomeçar sempre que necessário. Liberdade de rejeitar. Liberdade de ser incorreto face ao que a sociedade vê como certo. Liberdade de exigir transparência dos líderes. Liberdade de enfrentar quem seja. Liberdade de questionar o convencional. Liberdade de romper barreiras. Liberdade de desafiar limites. Liberdade de escolher o nosso próprio caminho. Liberdade de abraçar novas culturas. Liberdade de aprender. Liberdade de pensar. Liberdade de ouvir e ser ouvido. Liberdade de partilhar as nossas histórias. Liberdade de preservar a nossa história. Liberdade de moldar o nosso futuro. Liberdade de ser diferentes e únicos. Liberdade de unir forças. Liberdade de estar só. Liberdade de ser solidário. Liberdade de procurar justiça. Liberdade de viver sem medo. Liberdade de sair e viajar sem muros ou barreiras. Liberdade de estar seguro. Liberdade de escolher a nossa segurança. Liberdade de viver em paz. Liberdade de criar arte. Liberdade de inspirar e ser inspirado. Liberdade de inovar. Liberdade de cultivar a mente e o espírito. Liberdade de amar a vida. Liberdade de valorizar cada momento. Liberdade de preservar o meio ambiente. Liberdade de agir contra a injustiça. Liberdade de fazer a diferença. Liberdade de crescer. Liberdade de envelhecer com dignidade. Liberdade de ser jovem. Liberdade de educar e ser educado. Liberdade de pensar livremente. Liberdade de romper com o passado. Liberdade de honrar os nossos antepassados. Liberdade de construir um legado. Liberdade de ser verdadeiro. Liberdade de desfrutar do silêncio. Liberdade de ter o mar. Liberdade de dançar como se ninguém estivesse a olhar. Liberdade de cantar a nossa própria canção. Liberdade de escrever a nossa própria história. Liberdade de ser protagonistas da nossa vida. Liberdade de ser Livre.

Um Feliz 25 de abril, com a liberdade de ser livre de escolher o que isso é para cada um de nós.