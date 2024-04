BE alertou para os "saudosistas perigosos" e condenou "as carpideiras do salazarismo".

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, afirmou, no seu discurso das Celebrações dos 50 Anos do 25 de Abril, que Portugal "só foi salvo pela revolução do 25 de Abril".

A bloquista alertou para os "saudosistas perigosos" e condenou "as carpideiras do salazarismo".

"Dizem-nos agora alguns, saídos do armário ao fim de 50 anos, que a revolução foi supérflua e o exagero. Que afinal a chibata sempre educa que a masmorra moraliza, que o lápis azul ilustra. (…) Os saudosistas são perigosos porque culpam a democracia, a constituição, pela pobreza que persistiu, pelo amargo das promessas não cumpridas, pela corrupção que grassa nas privatizações, nas portas giratórias, no financiamento dos próprios partidos da oligarquia. Os saudosistas são perigosos porque vivem para a mentir".

"Saibam então", prosseguiu Mortágua, que "nenhuma mentira ocultará que para Portugal Abril foi o começo, Abril foi a torrente de alegria, foi a beleza de vencer o fascismo, Abril a vida cheia contra o sonambulismo e contra a maldita guerra. O orgulho de Portugal é esse salto assombroso que nos abriu o século XX".

"Na definição dos nossos objetivos comuns a nossa liberdade. Onde começa a liberdade dos outros", afirmou.