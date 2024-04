Desemprego. Número volta a valores da pandemia

O número de desempregados registou, no primeiro trimestre de 2024, o maior aumento desde o primeiro trimestre de 2021, o pior momento da pandemia de covid-19 em Portugal, segundo dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

No final de março, existiam 324.616 pessoas sem trabalho, inscritas no centro de emprego, o que representa mais 18.459 desempregados em comparação com o mesmo trimestre de 2023, representando um aumento de 6%, apontam as informações do IEFP, citadas pelo Diário de Notícias

O problema do desemprego é mais grave, pois não é só o número de pessoas sem trabalho que está a subir, o número de ofertas de emprego das empresas está a diminuir, registando o valor mais baixo desde 2021, com uma quebra de 27% face ao mesmo período no ano passado.

A região mais afetada é o Norte do país e os setores mais fustigados são as atividades imobiliárias; a restauração e alojamento; e o calçado.