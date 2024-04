Irão. Novas sanções da UE são "lamentáveis"

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão considera “lamentável” o alargamento das sanções contra o seu país pela União Europeia, na sequência do ataque de retaliação sem precedentes contra o seu arqui-inimigo Israel.

“É lamentável ver a União Europeia decidir rapidamente aplicar mais restrições ilegais contra o Irão, simplesmente porque este país exerceu o seu direito de autodefesa face à agressão irresponsável de Israel”, afirmou o chefe da diplomacia iraniana, Hossein Amir-Abdollahian, no X, acrescentando que a UE” não deve seguir o conselho de Washington de dar satisfação ao regime criminoso israelita”.

Foi no início desta semana que Josep Borrell, chefe da diplomacia da UE, disse que a União Europeia tinha concordado em alargar as sanções existentes contra o Irão, cerca de 10 dias depois de o Irão ter lançado o seu primeiro ataque direto com drones e mísseis em território israelita.