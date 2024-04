NBA. A emoção anda no ar

A longa temporada regular, com 82 partidas, terminou com a triunfo dos Boston Celtics na conferência Este (64 vitórias e 18 derrotas) e dos Oklahoma City Thunder no lado Oeste (57 vitórias e 25 derrotas). Luca Dondic (Dallas) foi o melhor no plano ofensivo com uma média de 33,9 pontos por jogo e os Indiana Pacers a equipa mais ofensiva com 123,3 pontos marcados por jogo. Agora, entramos numa fase mais intensa e decisiva que são os playoffs 2024 que se prolongam até 5 de maio. No dia seguinte começam as meias-finais e o primeiro jogo da final realiza-se a 6 de junho.

Estão definidas as 16 equipas que vão lutar pelo título na NBA. Esta fase promete emoções fortes entre as oito melhores equipas das conferências Este e Oeste, e todos os jogos vão ser disputados ao limite rumo ao título. As equipas da conferência Este são os Boston Celtics, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, New York Knicks e Philadelphia 76ers. Os representantes da conferência Oeste são os Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers e os Denver Nuggets.

Os playoffs realizam-se na forma de eliminação direta. As equipas competem em séries à melhor de sete jogos, e quem vencer quatro jogos apura-se para as meias-finais. A fase seguinte também é por eliminação, outra vez à melhor de sete jogos, e os vencedores avançam para a final da sua conferência. O vencedor vai disputar a grande final da NBA, a primeira equipa a ganhar quatro jogos sagra-se campeã e os seus jogadores recebem o ambicionado anel de campeão.

Sete favoritos

Tendo em conta o que se passou na temporada regular, podemos dizer que há sete equipas favoritas. Os Minnesota, Bucks, Thunder, LA Lakers, Knicks, Celtics e os campeões em títulos Denver Nuggets, são os principais candidatos a levantar o troféu Larry O’Brien, na final de junho. Fora dessa luta ficaram os Golden State Warriors (campeões em 2022) que foram eliminados nos play-in. Vai ser também um desfilar de grandes estrelas, capazes de realizar jogadas do outro mundo. Espera-se sempre mais do MPV da época passada Nikola Jokvic (Denver), mas também de LeBron James, vai fazer a sua 21.ª época na NBA e é o único em atividade a ultrapassar as 1.000 partidas (1.479), e Anthony Davis (LA Lakers), Anthony Edwards e Rudy Gobert (Minnesota), Giannis Antetokounmpo (Bucks) e Luka Doncic (Dallas).

A primeira jornada teve uma particularidade, todas as equipas que jogaram em casa, ganharam. A conferência Oeste começou em grande com a partida entre os Denver Nuggets e os LA Lakers. Os Lakers chegaram ao intervalo em vantagem com o lançamento triplo de LeBron James no último lance do segundo período, mas os atuais campeões viraram o jogo e ganharam (114-103). O sérvio Nikola Jokic esteve em destaque nos Denver com 32 pontos, 12 ressaltos e sete assistências. Anthony Davis, com 32 pontos, 14 ressaltos e cinco assistências, foi o melhor dos Lakers. No outro jogo os New York Knicks ganharam aos Philadelphia 76ers (111-104). Houve outros grandes clássicos na conferência Este. Os Boston Celtics e Miami Heat disputaram a final da conferência na última temporada, com vitória dos Heat em sete jogos. Agora, voltaram a encontrar-se na primeira jornada dos Playoffs e os Celtics vingaram-se e venceram de forma clara (114-91). Jayson Tatumo foi a estrela da equipa com 23 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências. O poste português Neemias Queta assinou contrato standard com os Celtics, o que lhe permite disputar os playoffs e lutar para ser campeão da NBA, mas não foi utilizado nesta partida. Ainda nesta conferência, os LA Clippers vencerem os Dallas (109-97).

Na história da NBA, os LA Lakers e os Boston Celtics são as equipas com mais títulos (17), seguidos pelos Warriors (7), Chicago Bulls (6) e San Antonio Spurs (5). Bill Russell não é o jogador mais famoso da NBA, mas é o mais ganhador; em 13 temporadas foi campeão por 11 vezes no melhor período dos Celtics. Michael Jordan, considerado por muitos o maior jogador de basquetebol de todos os tempos, conquistou seis títulos da NBA, tal como Kareem Abdul-Jabbar. Logo a seguir aparecem Magic Johnson e Kobe Bryant com cinco títulos. LeBron James, uma referência da era moderna, tem quatro anéis de campeão e se conquistar o título junta-se ao segundo grupo dos mais estrelados.