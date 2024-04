Vila Real de Santo António. Homem morre num incêndio no Algarve

Um homem, de 63 anos, morreu na madrugada desta terça-feira num incêndio que deflagrou em Vila Real de Santo António, no Algarve, num apartamento. Cinco pessoas ficaram desalojadas.

Fonte da Proteção Civil disse, ao Jornal de Notícias, que o alerta foi dado às 1h24, tendo o combate às chamas sido rápido.

No local, estiveram 23 operacionais, apoiados por 11 veículos, do INEM, Bombeiros de Vila Real de Santo António e de Castro Marim e a PSP. Também elementos da E-redes estiveram no apartamento.

A Polícia Judiciária foi acionada e está no local a fazer diligências.