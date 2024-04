Apuradas as 12 equipas UEFA para o Mundial de clubes 2025

Estão fechadas as contas do continente europeu para o Mundial de clubes, que se realizará nos Estados Unidos em 2025, e há grandes surpresas. O modesto Salzburgo vai participar, mas os ex-campeões europeus Liverpool, Manchester United, Barcelona e Milan ficam de fora, o que se explica pelo registo nas competições europeias nas últimas cinco temporadas.

O torneio tem a duração de um mês e conta com 32 representantes das seis confederações da FIFA, divididos em oito grupos de quatro equipas. Não está definido o valor que cada clube vai receber, depende da venda dos direitos comerciais, um negócio que não está fechado, mas estima-se que o campeão do mundo possa ganhar qualquer coisa como 70 milhões de euros.

Neste momento estão apuradas 24 equipas (13 campeões e 11 por ranking), faltam conhecer oito clubes, três da América do Sul, dois de África, e um da Ásia, América do Norte e do país anfitrião, que pode ser o Inter Miami de Lionel Messi. Por via de terem sido campeões nos seus países estão apurados o Manchester City e Chelsea (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Palmeiras, Flamengo e Fluminense (Brasil), Al Ahly (Egipto), Al Hilal (Arábia Saudita), Wydad (Marrocos), Monterrey (México), Urawa Reds (Japão), León (México) e Seattle Sounders (EUA).

Os 11 classificados pelo ranking são o Benfica e FC Porto (Portugal), Bayern Munique e Borussia Dortmund (Alemanha), Inter Milão e Juventus (Itália), PSG (França), Atlético Madrid (Espanha), Salzburgo (Áustria), Ulsan (Coreia do Sul) e Auckland (Nova Zelândia).