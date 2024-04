Benfica mantém distância para o Sporting

O Benfica venceu esta segunda-feira na deslocação a Faro, por 3-1, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. O resultado mantém os encarnados a sete pontos do líder Sporting, quando estão 12 em disputa.

O turco Kökçü deu vantagem às águias, aos 16 minutos, e o argelino Belloumi ainda empatou para o Farense, sete minutos depois. Mas o brasileiro Arthur Cabral, aos 34, de calcanhar, e o espanhol Álvaro Carreras, aos 67, selaram o segundo triunfo seguido dos campeões nacionais na I Liga.

Com esta vitória, o Benfica soma 73 pontos, e continua no segundo lugar, a sete do Sporting. Já o Farense permanece no 10.º lugar, com os mesmos 31 pontos de Rio Ave e Gil Vicente, o 11.º e o 12.º classificados.