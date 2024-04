Europeias. Marta Temido número 1 pelo PS e Sebastião Bugalho pela AD

A ex-ministra da Saúde, Marta Temido, vai ser a cabeça de lista do Partido Socialista (PS) às eleições Europeias, em junho. O número dois será Francisco Assis que foi eurodeputado entre 2004 e 2009 – e nas últimas diretas socialistas foi um dos principais apoiantes de Pedro Nuno Santos – e Ana Catarina Mendes fecha o ranking dos três primeiros candidatos socialistas.

Depois de ter pedido demissão do cargo, em agosto de 2022, depois da morte de uma grávida que foi transferida por haver falta de vagas na neonatologia do Hospital de Santa Maria ocupou o lugar de deputada na Assembleia da República. Na últimas legislativas, seguiu na lista socialista por Lisboa, já depois de ter sido eleita como presidente da concelhia do PS da capital. Chegou a ser apontada como hipótese para avançar para a Câmara Municipal de Lisboa para enfrentar Carlos Moedas.

Outra surpresa é o comentador Sebastião Bugalho que vai ser o cabeça de lista da AD. Esta escolha surgiu depois de Rui Moreira, que nos últimos dias, tinha sido o nome apontado para liderar as listas para as Europeias, ter recusado por não ser o número um. Também a polémica em torno de vários militantes e autarcas do PSD Porto, entre os quais Vladimiro Feliz, que foi o candidato social-democrata à Câmara do Porto, se terem manifestado contra não ajudou.

Estes subscritores consideram esta escolha como “uma traição aos portuenses, aos militantes, simpatizantes e autarcas eleitos pelo PSD”, afirmando não terem dúvidas de que “deixará marcas profundas na confiança que os portuenses têm no PSD”. Rui Moreira deverá então completar o terceiro e último mandato à frente da autarquia, que deverá terminar em outubro de 2025.

Sebastião Bugalho concorreu como independente nas listas de candidatos a deputados do CDS-PP, em 2019, na direção de Assunção Cristas, mas acabou por não ser eleito. Dois anos mais tarde recusou substituir Ana Rita Bessa na Assembleia da República.