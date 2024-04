Novo pacote de sanções da UE contra a Rússia

O ministro dos Negócios Estrangeiros português confirmou que a UE acordou iniciar o 14.º pacote de sanções contra a Rússia.

Paulo Rangel disse, no entanto, que “não existe um conhecimento exato de qual será o seu alcance” uma vez que, “só nesta semana” é que começará a ser “tratado tecnicamente”. De acordo com o governante, ficou também clara a “grande urgência” de fornecimento de armas à Ucrânia.

Neste encontro com os ministros dos Negócios Estrangeiros foi também discutida a situação no Médio Oriente, tendo havido "consenso" sobre a necessidade de "baixar a tensão" entre Israel e o Irão e fazer todos os "esforços" para evitar uma escalada do conflito.

"Muito relevante é, obviamente a situação no Médio oriente, primeiro com a condenação do Irão, com uma insistência muito grande em todos os esforços, sejam da União Europeia, sejam bilaterais, para, junto de Israel e junto do Irão, permitirmos que não haja escalada. Portanto, fazemos aí, todo o trabalho diplomático para evitar qualquer outra reação de parte a parte, que pudesse fazer escalar o conflito", disse o governante.

"Há um consenso muito grande no sentido de tentar baixar a tensão o mais possível, fazer todos os esforços", acrescentou.