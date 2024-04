Porto de Lisboa regista números recorde

O Porto de Lisboa registou em 2023 o melhor ano nos cruzeiros, tendo superado a barreira dos 700 mil passageiros, um crescimento de 54% face a 2022, ultrapassando o recorde que datava de 2018.

Nas escalas o recorde fixa-se agora nas 347, mais 20 do que em 2022. Também as escalas em turnaround registaram um novo recorde, 107, ultrapassando o máximo absoluto das 103 escalas contabilizadas no período homólogo.

Do total de passageiros, 204 mil são do segmento turnaround, ou seja, de cruzeiros que têm embarque e/ou desembarque no terminal de cruzeiros da capital portuguesa. Este número representa um aumento de 131% neste segmento. Destaque para a maior operação de sempre de turnaround no Porto de Lisboa, a 30 de julho, com a movimentação de 9 163 passageiros, dos quais 4 476 embarcados e 4 687 desembarcados.

A Europa manteve-se o principal mercado emissor de passageiros de cruzeiros para Lisboa, com o Reino Unido a liderar, representando 38% do total. Os EUA superaram a Alemanha, agora em segundo lugar, com um aumento de 116% nos passageiros, representando 20% do total. A Alemanha apesar do crescimento de 14% caiu para o terceiro lugar com 15%. O Canadá e Portugal ocupam, respetivamente, o quarto e quinto lugares, com aumentos significativos nos números de passageiros (+172% e + 88%) face ao ano anterior.