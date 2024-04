Certificados de Aforro. Investimento volta a cair em março

O investimento em Certificados de Aforro voltou a cair em março para 33 995 milhões de euros, de acordo com os dados do Banco de Portugal (BdP). No mês anterior tinha rondado os 34.016 milhões de euros.

Recorde-se que, a taxa de juro base da ‘série F’ deste produto financeiro é de 2,5%, enquanto a série anterior que, no entanto, já não pode ser subscrita) tem uma taxa de juro que pode ir até 3,5%.

O BdP divulgou ainda que, nos primeiros dois meses de 2024, o financiamento das administrações públicas foi de 1,4 mil milhões de euros, valor que compara com -4,1 mil milhões de euros registados em igual período de 2023.

"O financiamento concedido às administrações públicas pelo exterior foi de 6,4 mil milhões de euros, maioritariamente através da aquisição de títulos de dívida. Em contrapartida, as administrações públicas financiaram os bancos em 4,9 mil milhões de euros, através da redução de títulos de dívida pública e do aumento de depósitos junto do Banco Central", pode ainda ler-se.

"Uma análise por instrumento mostra que o financiamento através de emissões líquidas de títulos correspondeu a 3,6 mil milhões de euros. Por outro lado, o financiamento das administrações públicas por intermédio de empréstimos deduzidos de depósitos foi negativo em 2,1 mil milhões de euros", é ainda referido.