Título cada vez mais perto para o Sporting

O Sporting venceu este domingo o V. Guimarães por 3-0 em jogo da 30ª jornada da I Liga de Futebol e ficou mais perto do título de campeão nacional. Os leões têm 10 pontos de vantagem sobre o Benfica – que encerra a jornada segunda-feira no terreno do Farense – quando faltam quatro jornadas para o fim do campeonato.

Em Alvalade, Pedro Gonçalves abriu o marcador aos 30 minutos e já nos descontos do primeiro tempo Viktor Gyokëres ampliou a vantagem leonina. O avançado sueca viria a bisar aos 49, fixando o marcador.

O resultado deixou os vimaranenses com 57 pontos, a cinco do terceiro lugar, ocupado por FC Porto e Sp. Braga. Também este domingo os dragões regressaram aos triunfos, após três jornadas, na I Liga, ao vencerem o Casa Pia (2-1), em Rio Maior, e voltaram a igualar o Sporting de Braga.

Pressionados pelos bracarenses, que no sábado ascenderam provisoriamente à terceira posição do campeonato, o FC Porto ganhou com golos de Galeno, aos 31 minutos, e Nico González (56), depois de os casapianos ainda terem empatado por Nuno Moreira (37).

O Casa Pia soma o terceiro encontro consecutivo sem vencer e continua em nono, com 32.

Noutro jogo do dia o Desportivo de Chaves conseguiu um empate 2-2, aos 90+20 minutos, perante um Estoril Praia que ficou reduzido a nove nos descontos após uma invasão de campo.

A equipa da casa até marcou primeiro, por intermédio de João Correia, aos 32 minutos, mas os estorilistas deram a volta ao marcador, com golos de Basso (58) e Fabrício (71). O golo do empate dos flavienses foi marcado por Morim quando os visitantes já estavam reduzidos a nove, por expulsão com vermelho direto do guarda-redes Marcelo Carné e de Pedro Álvaro, que se envolveram em confrontos com adeptos.

O Estoril Praia somou o terceiro jogo sem ganhar, e é 14.º, com 30 pontos, enquanto o Chaves é 17.º e penúltimo, com 23, a seis pontos do Estrela da Amadora.

Com o mesmo resultado terminou a receção do Famalicão ao Portimonense. Jhonder Cadiz ‘bisou’ para os anfitriões, aos 60 e 63 minutos, após falhar um penálti aos 45+5. Alemão, aos sete, e Carlinhos, aos 77, de penálti, marcaram para os algarvios.

Os famalicenses passaram a somar 36 pontos, seguindo no oitavo lugar, enquanto os portimonenses contabilizam 28 e seguem no 16.º posto, que obriga a disputar o play-off de manutenção.