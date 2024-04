Morreu Pedro Cruz, jornalista e antigo diretor da TSF

O jornalista morreu este domingo, aos 53 anos, vítima de um cancro do pulmão, no hospital CUF Tejo, em Lisboa. A notícia do falecimento do ex-diretor-executivo da TSF e antigo jornalista da SIC foi avançada pela família à TSF.

Pedro Cruz formou-se na Escola Superior de Jornalismo do Porto. Trabalhou em rádios locais e foi jornalista da SIC entre 1998 e 2021, onde foi subdiretor de informação e coordenador da redação do Porto durante 14 anos. Em 2021 juntou-se ao grupo Global Media, no qual foi diretor-executivo da TSF até ao passado mês de setembro, além de diretor de novos projetos do mesmo grupo

Mais recentemente foi professor em Braga, na Universidade Católica Portuguesa, onde dava aulas de Rádio e Televisão. As áreas de política e de internacional eram aquelas que acompanhava mais de perto, tendo estado presente em diversas situações de conflito e tensão internacional, nomeadamente Kosovo, Síria, Albânia, Haiti, Líbano ou Ucrânia.