Campeões da NBA começam play-offs com vitória

Os Denver Nuggets entraram na madruha deste domingo a vencer nos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA). Os atuais campeões bateram em casa os Los Angeles Lakers por 114-103.

Os Lakers ainda chegaram ao intervalo na frente, por 60-57, depois um ‘triplo’ de muito longe de LeBron James quase sobre a ‘buzina’. Mas um parcial de 32-18 no terceiro período permitiu à equipa do Colorado arrancar para o triunfo.

O sérvio Nikola Jokic, autor de 32 pontos, 12 ressaltos e sete assistências, liderou os anfitriões. Jamal Murray, com 22 pontos, 10 assistências e seis ressaltos, Michael Porter Jr., com 19 pontos e oito ressaltos, e Aaron Gordon, com 12 pontos, 11 ressaltos e sete assistências foram os outros jogadores da equipa do Colorado em destaque.

Por seu lado, Anthony Davis, com 32 pontos, 14 ressaltos e cinco assistências, e LeBron James, com 27 pontos, oito assistências e seis ressaltos, foram os melhores dos californianos.

Num primeiro dia de play-offs em que as equipas casa venceram os quatro jogos, destaque, também no Oeste, para os Minnesota Timberwolves, que superaram de forma clara os Phoenix Suns por 120-95.

Na conferência Este, os New York Knicks bateram os Philadelphia 76ers por 111-104 e em Cleveland os Cavaliers venceram os Orlando Magic por 97-83, .

Os play-offs da NBA prosseguem hoje, com o arranque das outras quatro eliminatórias, incluindo a receção dos Boston Celtics, de Neemias Queta, aos Miami Heat.