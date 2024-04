Líder do PS exige esclarecimentos. Houve "consequências gravosas, não só para António Costa, mas para o país".

Pedro Nuno Santos exige explicações aos portugueses sobre o processo da Operação Influencer, depois de conhecido, na quarta-feira, o acórdão do Tribunal da Relação.

"É a democracia que está em causa, o mínimo que se exige são explicações ao povo português, é esse o mínimo a que temos direito quando, num caso destes, tivemos um Governo apoiado por uma maioria absoluta deixou de o ser", afirmou o secretário-geral do PS.

Para o sucessor de António Costa na liderança dos socialistas, os últimos desenvolvimentos na Operação Influencer parecem dar a entender que “não há matéria neste processo", contudo, defende Pedro Nuno Santos, é preciso lembrar que o caso teve “consequências gravosas, não só para o cidadão António Costa, mas para o país".

Estas declarações do líder do PS foram feitas um dia após ter sido conhecido o acórdão da Relação de Lisboa, que rejeito o recurso do Ministério Público para o agravamento das medidas de coação de Vítor Escária e Diogo Lacerda Machado que, pelo contrário, foram aliviadas.

Os desembargadores, no acórdão, não só deram provimento ao recurso dos arguidos, como teceram várias considerações sobre o caso, que anulam as suspeitas que recaem sobre António Costa, e que levaram à sua demissão e precipitaram a queda do Governo.