Autoridades polacas detêm suspeito de ajudar a planear homicídio de Zelensky

Foi detido na Polónia, esta quinta-feira, um homem suspeito de ajudar a planear uma tentativa de homicídio contra o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O homem, identificado como Pawel K, é acusado de se oferecer para "recolher e fornecer informações" à Rússia.

"De acordo com a investigação, a intenção do arguido era recolher e transmitir informações ao país agressor sobre a segurança do aeroporto de Rzeszów-Jasionka, entre outras coisas, para ajudar os serviços especiais russos a planear uma possível tentativa de assassinato do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a sua estada na Polónia", pode ler-se no comunicado do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), citado pela imprensa internacional.

Os serviços de segurança e a procuradoria-geral da Ucrânia alertaram a Polónia para uma possível tentativa de homicídio de Zelensky, tendo fornecido informações que levaram à detenção do homem, acusado de colaborar com um serviço de inteligência estrangeiro.