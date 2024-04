Irão liberta uma tripulante indiana do navio com bandeira portuguesa

O Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano anunciou, esta quinta-feira, a libertação de um dos tripulantes do MSC Arries, o navio de bandeira portuguesa que foi apreendido pelo Irão no Estreito de Oemuz, no sábado passado.

Em comunicado, o governo indiano informou que a mulher, identificada como Ann Tessa Joseph, chegou ao aeroporto da cidade indiana de Cochim após "esforços concertados da missão indiana em Teerão e do Governo iraniano".

As autoridades indianas adiantaram ainda que mantém o contacto “com os outros 16 tripulantes indianos do navio" e que "estão bem de saúde e em contacto com as suas famílias na Índia".

O governo indiano confirmou também uma conversa entre o ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Subrahmanyam Jaishankar e o seu homólogo iraniano, Hosein Amirabdolahian sobre o caso.

Recorde-se que o navio de bandeira portuguesa, mas sem cidadãos nacionais a bordo, foi apreendido pela Guarda Revolucionária do Irão, que alegou ligações da embarcação ao grupo Zodiac, propriedade do milionário israelita Eyal Ofer.