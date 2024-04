Porto avança para final da Taça

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Vitória de Guimarães, por 3-1, na segunda mão das 'meias', avançando para a final da Taça de Portugal em futebol.

Afonso Freitas começou a dar vantagem logo no primeiro minuto do jogo, mas os dragões deram volta ao marcador, com golos de Taremi (26), de grande penalidade, Francisco Conceição (45+5) e, para final, Pepê (75).

A final da Taça de Portugal está agendada para 26 de maio, entre o FC Porto e o Sporting.