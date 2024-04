Bancos devolveram 8,3 milhões de euros aos clientes em 2023

As instituições financeiras devolveram 8,3 milhões de euros aos clientes bancários em 2023, na sequência de ações de inspeção realizadas pelo Banco de Portugal (BdP). O regulador registou mais 23,9% de reclamações no ano passado.

“Em 2023, 111 instituições devolveram 8,3 milhões de euros aos clientes, em cumprimento de determinações específicas emitidas na sequência de ações de inspeção realizadas”, refere o BdP no Relatório de Supervisão Comportamental referente ao ano passado, divulgado esta quarta-feira.

O valor foi “significativamente superior aos valores devolvidos em 2021 e 2022”, entre 393.404 operações regularizadas, e deste, cerca de 7,12 milhões de euros destinaram-se à regularização de situações de cobrança irregular de comissões. Esta foi a maior subida relativa em mais de 10 anos.

Segundo o BdP, o “em 2023 deram entrada 26.976 reclamações, o que compara com 21.778 reclamações em 2022, representando um crescimento de 23,9%”. Esta foi a maior subida relativa em mais de dez anos.

As reclamações com crédito ao consumo subiram 23,3% em 2023, para 7.269, ultrapassando as queixas com depósitos bancários (6.998, +7,6%), que em 2022 tinham liderado as matérias mais reclamadas.

As reclamações com o crédito à habitação e hipotecário mais que duplicaram, para 4.917. Em conjunto, estes três produtos e serviços “representaram 71,2% do total” de 2023.

No ano passado o BdP encerrou 24.707 reclamações, num prazo médio de 55 dias (47 dias em 2022), tendo instaurado 102 processos de contraordenação em 41 instituições.

No ano em análise, o regulador bancário concluiu 113 processos de contraordenação respeitantes a infrações de natureza comportamental que se traduziram na aplicação de coimas no valor de 1,8 milhões de euros.