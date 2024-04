Corrupção. Ministra da Justiça vai começar a ouvir partidos ainda esta semana

Rita Júdice, a ministra da Justiça, vai começar a ouvir os partidos políticos com assento parlamentar ainda esta semana sobre o combate à corrupção.

Fonte oficial do Ministério da Justiça disse, em declarações à agência Lusa, que as reuniões vão decorrer no parlamento, sendo que a primeira está agendada com o PSD, às 14h30, seguindo-se o PS, às 15h30, e o Chega, às 16h30.

As reuniões vão continuar na segunda-feira: a Iniciativa Liberal será ouvida às 9h00, o Bloco de Esquerda 10h00, o PCP às 11h00, o Livre às 12h00, o CDS às 14h30 e o PAN às 15h30.

Recorde-se que, na semana passada, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tinha dito que o Governo iria entrar em contacto com os grupos parlamentares para que fossem agendadas as conversas.