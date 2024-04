Turquia. Presidente recebe líder do Hamas no sábado

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, vai encontrar-se com o presidente da Turquia em Istambul, no fim de semana, anunciou, esta quarta-feira, o próprio Recep Tayyip Erdogan.

“O líder da causa palestiniana será meu convidado este fim de semana”, disse Erdogan, aos deputados no parlamento turco, em Ancara,

O encontro está previsto acontecer no sábado, no Palácio Dolmabahçe, em Istambul.

Recorde-se que, em 10 de abril, Erdogan apresentou condolências a Haniyeh pela morte dos três filhos e quatro netos na Faixa de Gaza na sequência de um ataque israelita