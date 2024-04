Lídia Pereira é a nova vice-presidente do PPE depois da saída de Rangel

Lídia Pereira, eurodeputada social-democrata, foi, esta quarta-feira, eleita vice-presidente do Partido Popular Europeu (PPE), cargo que era ocupado por Paulo Rangel até à sua saída.

A 'número dois' do Partido Social-Democrata (PSD) nas listas, às últimas europeias, em 2019, foi eleita, de acordo com um comunicado do partido, por unanimidade, para a vice-presidência do grupo parlamentar do PPE, faltando apenas mais uma sessão plenária, agendada para Estrasburgo, na próxima semana.

O atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, era o vice-presidente do PPE, em contexto parlamentar, mas abandonou as funções, em simultâneo com as de eurodeputado, para integrar o XXIV Governo Constitucional liderado por Luís Montenegro.

Lídia Pereira, economisa de 32 anos, integra a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu (PE), sendo, a partir de hoje, uma das dez vice-presidentes do PPE.

O Paulo Rangel foi substituído no PE por Ana Miguel Santos, oitava na lista de candidatos em 2019.

As eleições europeias vão realizar-se entre 06 e 09 de junho nos 27 Estados-membros da União Europeia, sendo que, em Portugal, o sufrágio realiza-se no dia 09.