Irão vai reunir-se com ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal

O Embaixador do Irão, em Lisboa, espera ter, ainda esta terça-feira, uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel. Na reunião será abordada a questão da captura do navio com pavilhão português, no estreito de Ormuz.

Horas antes de lançar o ataque com mísseis e drones, contra Israel, a Guarda Revolucionária do Irão capturou o navio de carga associado a Israel, no Golfo Pérsico, no passado sábado.

Carlos da Costa Neves, embaixador de Portugal em Teerão, reuniu-se, no passado domingo, com o chefe da diplomacia do Irão, Hossein Amirabdollahian, para obter esclarecimentos sobre a captura do navio.

No seguimento do encontro entre os dois responsáveis iranianos, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citada pela Lusa, indicou que "o Governo continua a desenvolver todas as diligências previstas e adequadas".

"Atendendo ao novo contexto e à sensibilidade da situação, é aconselhável manter reserva", acrescentou a fonte, que referiu ainda que existe a possibilidade de um agravamento das medidas diplomáticas, tendo em conta o "constante acompanhamento e evolução" da situação.

Recorde-se que, no passado sábado, um navio porta-contentores, com bandeira portuguesa, foi apreendido pelo Irão, perto do Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, com um total de 25 tripulantes a bordo.

A embarcação tinha ligações à empresa Zodiac Maritime, que fazia parte do grupo Zodiac, com uma frota de mais de 180 navios e pertencente ao bilionário israelita Eyal Ofer.