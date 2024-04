Ambiente. Os meninos que acreditam no Pai Natal

As alterações climáticas produziram uma nova classe de manifestantes que fazem dos seus atos profissão. Alguns, chegam mesmo ir a outros países fazer cursos de ‘ativismo’, que é como quem diz, aprender a dificultar a vida aos outros. Ninguém duvida que é preciso alterarmos os nossos comportamentos para melhorar o clima, mas não é com manifestações ‘trogloditas’ que vamos lá. Por acaso, os meninos que cortam estradas, provocando grandes engarrafamentos que causam muito mais poluição, sabem disso? E sabem que nesse trânsito louco podem estar pessoas que precisam de ir a um hospital ou a um encontro de trabalho inadiável? Calculo que não, mas também imagino que muitos dos meninos que fazem as manifestações contra o capitalismo sejam grandes consumidores de telemóveis, que andam muito em aviões de companhias low cost, que comem muita fruta importada, além das quinoas e afins, entre tantas outras atividades prejudiciais para o ambiente. Mas isso pouco importa para os meninos rabinos que, muitas vezes, servem na perfeição os interesses de grandes multinacionais. As metas estabelecidas para o fim dos combustíveis fósseis são, todos sabem, impossíveis de cumprir.

Pelo que leio, não é com fundamentalismos que vamos lá, pois algumas das alternativas às energias fósseis ainda têm um longo caminho a percorrer. Alguém conseguirá dizer, com certeza absoluta, que os carros elétricos são o futuro? Com baterias de lítio que poluem, segundo alguns, mais do que as convencionais, com materiais que são mais difíceis de apagar em caso de incêndio, e por aí fora. Dizem muitos especialistas que o futuro estará no hidrogénio, é possível que sim, mas não queiram impor à força soluções que não estão comprovadas a longo prazo.

Quanto à falta de água, oiçam o que dizem os entendidos e apostem naquilo que é óbvio e mais sensato: reutilização da água, melhor aproveitamento da que cai do céu, bem como a que usamos e que sai das torneiras, e, se for caso disso, apostar na dessalinização. Os fundamentalismos nunca foram bons conselheiros.

P. S. O ataque do Irão a Israel provou como seria diferente a guerra na Ucrânia se as tropas de Zelensky estivessem melhor equipadas e contassem com ajudas externas efetivas...