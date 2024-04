Biden terá dito a Netanyahu que não vai apoiar retaliação contra Irão 

O Presidente dos Estados Unidos da América assegurou, este domingo, em conversa telefónica com o primeiro-ministro de Israel, que os EUA não irão apoiar uma retaliação de Israel contra o Irão.

“Tiveste uma vitória. Fica com esta vitória”, terá dito Joe Biden a Benjamin Netanyahu, de acordo com a imprensa norte-americana.

Entretanto, o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, já condenou o ataque do Irão e referiu, através do X, que irá consultar os aliados durante as próximas horas.