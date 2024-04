Paulo Rangel quer "libertação imediata de navio" com bandeira portuguesa apreendido pelo Irão

O ministro dos Negócios Estrangeiros exigiu, este sábado, a "libertação imediata de navio" com bandeira portuguesa apreendida pelo Irão.

O Governo português já está em contacto com as autoridades iranianas em Teerão e com a embaixada do Irão em Lisboa.

Paulo Rangel sublinhou que o Estado português tem de estar alerta, tendo em conta a tensão crescente entre Irão e Israel.

O ministro pediu a todos os portugueses que estejam em Israel para cumprirem todas as instruções dadas pelas autoridades locais.

Recorde-se o MSC Aries foi apreendido este sábado pela Guarda Revolucionária Iraniana, que alegou ligações da embarcação a Israel.

A bordo do navio, de bandeira lusa, não está nenhum português, entre os tripulantes estão 11 cidadãos indianos, um estoniano, paquistaneses e russos.

Paulo Rangel informou ainda que o embaixador de Portugal em Teerão vai reunir-se no domingo com o chefe da diplomacia do Irão para obter esclarecimentos sobre a captura do navio, e mediante esse encontro as medidas diplomáticas de Portugal poderão ou não ser agravadas.

Uma hipótese a ser considerada é a eventual chamada do embaixador iraniano em Lisboa para dar “explicações no Ministério dos Negócios Estrangeiros", perante a gravidade da situação.