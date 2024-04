FC Porto empata com Famalicão

O FC Porto empatou, este sábado, com o FC Famalicão por 2-2, mantendo-se no terceiro lugar.

O marcador foi inaugurado pelo Famalicão logo aos 11 minutos, com um golo Cádis, mas pouco depois o FC Porto conseguiu o empate com um auto-golo do francês Zaydou Youssouf.

Ainda antes do empate, Cádis voltou a marcar e fez o 2-1 para o Famalicão. Mas já na parte final do jogo, aos 82’, um gole de Taremi selou o resultado no 2-2.

A equipa de Sérgio Conceição, que não vence há três jogos, mantém o terceiro lugar da tabela, mas está pressionada pelo SC Braga, que joga também este sábado.