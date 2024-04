Autoridades retomam buscas por jovem na praia de Salgueiros em Gaia

Foram retomadas, este sábado de manhã, as buscas para encontrar o jovem de 16 anos,que desapareceu no mar, na praia de Salgueiros, em Gaia, na sexta-feira.

O jovem, de nacionalidade marroquina e estudante numa escola secundária em Gaia, estava com um grupo de amigos na praia e entrou no mar, apesar de não saber nadar

Acabaria por ser arrastado pelas ondas e deixou de ser visto, o alerta foi dado por volta das 18h30 pelos amigos do jovem.

Nas operações de busca estão três embarcações da Estação Salva-vidas do Douro, do Comando-local da Polícia Marítima do Douro e dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, além de uma mota de água dos Bombeiros Voluntários da Aguda.

Em terra, estão elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro, dos Bombeiros Voluntários da Aguda, de Coimbrões e de Valadares e ainda dos Bombeiros Sapadores de Gaia. Uma aeronave da Força Aérea Portuguesa participa também na operação.