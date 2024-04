Retiradas grades de segurança em frente ao Parlamento a pedido de Aguair-Branco

As grandes de segurança em frente à Assembleia da República começaram a ser retiradas, esta sexta-feira, a pedido de José Pedro Aguiar-Branco.

O presidente do Parlamento, "recalculando todas as condições de segurança", pediu aos serviços da AR para retirar as grades, adiantou fonte do gabinete de Aguiar-Branco.

"Não fazia sentido comemorar os 50 anos do 25 de abril com grades no exterior da Assembleia da República. Temos de abrir o Parlamento às pessoas", explicou, à agência Lusa, o presidente da AR.

A retirada das grades começou já hoje e vai continuar até que todas estejam retiradas.