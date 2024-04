Papa planeia reunir-se "todos os que fazem a estrutura da sociedade e o povo" durante visita a Timor Leste

Marco Sprizzi, embaixador do Vaticano em Timor-Leste disse, esta sexta-feira, que o Papa Francisco irá encontrar-se com "todos os que fazem a estrutura da sociedade e o povo", durante a sua visita ao país.

Em declarações aos jornalistas, depois do anúncio oficial da visita do líder da Igreja Católica a Timor-Leste nos dias 09, 10 e 11 de setembro, o embaixador referiu que: "As atividades que estamos a preparar são encontros com a sociedade civil, políticos, autoridades do Estado, empresários, jornalistas e juízes, polícias, todos os que fazem a estrutura da sociedade e o povo, na grande premissa que estará em Tasi Tolu".

"A grande preparação que a Igreja e o Estado estão a fazer" continuou Marco Sprizzi, "é para facilitar ao povo simples das montanhas, das aldeias, dos municípios, dos sucos mais longe para virem todos a Díli participar e ver de perto e receber de perto a bênção do Papa".

"É isto que o Papa quer e recomenda e sabe que vai ser feito" sustentou.

Marco Sprizzi referiu que o sumo pontificie decidiu visitar Timor-Leste devido ao "grande amor que tem" com o país e "com os timorenses, a sua história, com a coragem e a fé do povo timorense".

"Esta é uma visita de Estado, mas principalmente pastoral, e o programa detalhado será divulgado depois da segunda visita da equipa avançada do Vaticano", que deverá ocorrer em junho, acrescentou o embaixador.

A visita do Papa Francisco ocorre no âmbito de um périplo que vai fazer à região e incluiu também a Indonésia, que visita entre 03 e 06 de setembro, a Papua Nova Guiné, de 06 a 09, e Singapura, de 11 a 13 de setembro.